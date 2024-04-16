Altında son durum: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (16 Nisan 2024)

Altın, İran'ın hafta sonu İsrail'e yönelik saldırısının güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasının ardından rekor seviyeye yükseldi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin, İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığı bildirmesinin ardından İran'dan da açıklama geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini söyledi.

ABD ve AB'nin desteğini alan İsrail'in saldırısı beklenirken ons altın fiyatı da gerilimden besleniyor. Spot piyasada altının ons fiyatı, 2 bin 384,85 dolara yükselerek yeni rekorunu tazeledi. Gün içinde en düşük 2 bin 379,39 dolar, en yüksek de 2 bin 392,22 dolar seviyesi görüldü.

Gram altın uluslararası piyasalarda komisyonsuz olarak güne 2 bin 486,91 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 477,85 lira, en yüksek de 2 bin 494,04 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 2 bin 486,91 liradan alıcı buluyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.615,32 lira

Çeyrek altın 4.066,10 lira

Yarım altın 8.132,20 lira

Cumhuriyet altını 16.215 lira

Gremse altın 43.987,00 liradan satılıyor.