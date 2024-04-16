Altında son durum: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (16 Nisan 2024)
Altın fiyatları, İran'ın hafta sonunda İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısının ardından iki ülkede açıktan çatışma yaşanacağı kaygısıyla yükseldi. Altının ons fiyatı, 2 bin 385 dolar seviyesiyle yeni rekor kırdı. Altının gram fiyatı, yeni güne 2 bin 487 TL'den başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 16 Nisan altın fiyatları...
Altın, İran'ın hafta sonu İsrail'e yönelik saldırısının güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasının ardından rekor seviyeye yükseldi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin, İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığı bildirmesinin ardından İran'dan da açıklama geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içinde karşılık vereceklerini söyledi.
ABD ve AB'nin desteğini alan İsrail'in saldırısı beklenirken ons altın fiyatı da gerilimden besleniyor. Spot piyasada altının ons fiyatı, 2 bin 384,85 dolara yükselerek yeni rekorunu tazeledi. Gün içinde en düşük 2 bin 379,39 dolar, en yüksek de 2 bin 392,22 dolar seviyesi görüldü.
Gram altın uluslararası piyasalarda komisyonsuz olarak güne 2 bin 486,91 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 477,85 lira, en yüksek de 2 bin 494,04 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 2 bin 486,91 liradan alıcı buluyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.615,32 lira
Çeyrek altın 4.066,10 lira
Yarım altın 8.132,20 lira
Cumhuriyet altını 16.215 lira
Gremse altın 43.987,00 liradan satılıyor.