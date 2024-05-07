ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (7 Mayıs 2024)

Orta Doğu'da yaşanan İsrail-Filistin gerilimi ve Fed'in bu yıl faizleri düşürmeye başlayacağı beklentileri altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ons altın yeni güne 2 bin 323 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 319 dolar, en yüksek de 2 bin 329 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2 bin 322,34 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 2 bin 408 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 401 lira, en yüksek de 2 bin 417 lira seviyesi görüldü. Gram altın şu sıralarda yüzde 0,08 yükselişle 2 bin 411,53 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ise gün içinde en yüksek 3 bin 952,65, en düşük de 3 bin 926,26 lira seviyesini gördü. Çeyre altın, yüzde 0,04 yükselişle 3 bin 942,99 liradan işlem görüyor.