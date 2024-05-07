ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (7 Mayıs 2024)
Altın fiyatları, Fed'in bu yıl faizleri düşürmeye başlayacağı beklentileri ve Ortadoğu'da süren gerilimle birlikte denge bulmaya çalışıyor. Altın fiyatları dar bantta hareket ederken ons altın yeni güne düşüşle başladı. Gram ve çeyrek altın ise yükselişte. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 7 Mayıs altın fiyatları...
Orta Doğu'da yaşanan İsrail-Filistin gerilimi ve Fed'in bu yıl faizleri düşürmeye başlayacağı beklentileri altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ons altın yeni güne 2 bin 323 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 319 dolar, en yüksek de 2 bin 329 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2 bin 322,34 dolardan işlem görüyor.
Gram altın güne 2 bin 408 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 401 lira, en yüksek de 2 bin 417 lira seviyesi görüldü. Gram altın şu sıralarda yüzde 0,08 yükselişle 2 bin 411,53 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın ise gün içinde en yüksek 3 bin 952,65, en düşük de 3 bin 926,26 lira seviyesini gördü. Çeyre altın, yüzde 0,04 yükselişle 3 bin 942,99 liradan işlem görüyor.