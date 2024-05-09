ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Mayıs 2024)
Altın fiyatları, dar aralıkta seyretmeye devam ediyor. Ons altın 2 bin 318 dolar seviyesinde hareket ediyor. Gram altın ise 2 bin 403 lira seviyesinde bulunuyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 9 Mayıs altın fiyatları...
Altın fiyatları, piyasa katılımcılarının ABD'de olası faiz indirimlerinin zamanına ilişkin değerlendirmede bulunması ve para politikasına yönelik yeni ipuçları aramasıyla dar aralıkta seyretmeye devam ediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,43 yükselerek 2 bin 318,77 dolar seviyesinde işlem gördü.
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın, 2 bin 403,21 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 929,24, Cumhuriyet altını 15 bin 669 liradan satılıyor.
Serbest piyasada güncel altın fiyatları
Gram altın 2.403,21 lira
Çeyrek altın 3.929,24 lira
Yarım altın 7.858,48 lira
Cumhuriyet altını 15.669 lira
Gremse altın 39.904,00 liradan satılıyor.