ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Mayıs 2024)

Altın fiyatları, piyasa katılımcılarının ABD'de olası faiz indirimlerinin zamanına ilişkin değerlendirmede bulunması ve para politikasına yönelik yeni ipuçları aramasıyla dar aralıkta seyretmeye devam ediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,43 yükselerek 2 bin 318,77 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın, 2 bin 403,21 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 929,24, Cumhuriyet altını 15 bin 669 liradan satılıyor.

Serbest piyasada güncel altın fiyatları

Gram altın 2.403,21 lira

Çeyrek altın 3.929,24 lira

Yarım altın 7.858,48 lira

Cumhuriyet altını 15.669 lira

Gremse altın 39.904,00 liradan satılıyor.