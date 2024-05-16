Altında son durum: Gram altın yükselir mi? İşte İslam Memiş’ten yıl sonu altın tahmini

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altındaki 2024 yıl sonu beklentilerini paylaştı. Mayıs ayına ilişkin değerlendirmede de bulunan Memiş, "Altının hem ons hem gram tarafındaki dinlenme süreci hala devam ediyor" dedi.

Mayıs ayında yatay seyirde işlemler gerçekleştiren bir altın piyasası bulunduğunu aktaran Memiş, "Ons altın fiyatında takip ettiğimiz bant aralığı 2280-2380 dolar aralığında. Gram altın tarafında ise 2400-2500 aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

İslam Memiş'in altın fiyatlarındaki yıl sonu beklentileri dahil, gram ve ons altına ilişkin değerlendirmeleri ve beklentileri şöyle:

Sebebi altın piyasasında ipleri eline alan merkez bankaları

* Genel itibarıyla aslında bütün enstrümanlarda dar bant aralığında işlemler gerçekleştiren bir piyasa var karşımızda. Merkez bankaları kontrolü eline aldığı için burada bir yön kırılımı yok.

Jeolopojitik gerilimlerin altın üzerindeki etkisi

* Tabi başlıklara baktığımıza baktığımız zaman, altın fiyatını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen başlıklardan birincisi; Jeolopojitik gerilimler

* Özellikle Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimler, yine altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Tansiyonu artıran haber akışlarında, 2380 dolar seviyesinin üzerindeki hareketler, biraz daha olayların yatışmasıyla birlikte 2300 seviyesinin altına sarkmalar görmeye devam edeceğiz

Altın satmalı mı yoksa almalı mı?

* Dolar kurundaki yükseliş hızı kesildiğin ve dinlenme süreci olduğu için kısa vadede gram altın da bundan sonra ons altını takip ediyor olacak. Gram altın yatırımcısının da özellik mayıs ayı içerisinde 2400-2500 lira arasında takip etmesi gerekiyor. Dinlenme modunda olan bir altın piyasası karşımızda, yatırımcısı kararsız; "satalım mı?" "yükseliş trendi bitti mi?" gibi çok sorular geliyor. Hayır, altın satmak için şu an çok erken olduğunu düşünüyorum.

"Eğer nakit ihtiyacınız yoksa..."

* Eğer nakit ihtiyacınız yoksa ev, araba almayan yatırım yapmayan bence biraz daha beklemeli. Mayıs ve haziran ayları altın tarafında alım fırsatlarının olduğu dönemlerdir. Bu dinlenme modu, bu yatay süreç bir fırsat olarak değerlendirilmeli.

"Altın alım fırsatı veriyor diyebiliriz"

* Mayıs ve haziran ayında altının fiyatına değil, miktarına odaklanmak lazım. O yüzden gram altın ve ons altın mayıs ayı için alış fırsatları veriyor diyebiliriz.

Altın fiyatları düşecek mi?

* Yükseliş trendinin tekrar temmuz ayı itibarıyla başlayacağını öngörüyorum. Ons altın tarafında yine bu yıl tahmin ettiğim 2600 devamında 3000 dolar seviyesinin önünün açıldığı bir süreç bekliyorum. Gram altında da 2700 devamında 3000 seviyesi ile alakalı beklentilerim devam ediyor. Düşüş yönlü bir beklentim hala yok.

* Mayıs, haziran ayı altın fiyatları, yatay baskılanan bir süreç geçirelir. Alım fırsatları olduğunu düşünmek lazım. Bu fiyatlardan satış yapmak çok normal değil. Bundan sonraki süreçte biraz daha orta vadeli, yıl sonunu baz alarak ilave yapmanın doğru bir karar olduğunu söyleyebilirim.