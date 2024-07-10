ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (10 Temmuz 2024)

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu yılın ilk çeyreğine ait verilerin faiz oranını düşürmek için güveni desteklemediğini belirterek, "Ancak en son enflasyon verileri, mütevazı bir ilerleme daha gösterdi ve daha fazla iyi veri, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güvenimizi güçlendirecektir" dedi.

Powell'ın açıklamaları sonrası altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları yeni günde yükselişle başladı.

Ons altın güne 2 bin 363 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 363 dolar, en yüksek de 2 bin 370 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2 bin 368 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın güne 2 bin 496 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 495 lira, en yüksek de 2 bin 507 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2 bin 503 liradan işlem görüyor.