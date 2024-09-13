ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (13 Eylül 2024)

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri 25 baz puan daha düşürmesinin ve ABD'de üretici enflasyonunun beklentilere paralel gerçekleşmesinin etkisiyle ons altın, yeni günde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise rekor seviyesine yaklaştı.

Gram ve çeyrek atın ne kadar?

Altının ons fiyatı, 2 bin 567 dolardan işlem görüyor. Gram altın, 2 bin 806 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 4 bin 583 TL seviyesinde bulunuyor.