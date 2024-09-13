ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (13 Eylül 2024)
ALTIN FİYATLARI 13 EYLÜL: Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri 25 baz puan daha düşürmesinin ve ABD'de üretici enflasyonunun beklentilere paralel gerçekleşmesinin etkisiyle altın fiyatları hareketlendi. Ons altın yeni günde rekor kırdı, gram altın ise zirvesine yakın seyrediyor. Peki, 13 Eylül altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın, yarım altın bugün kaç TL?
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri 25 baz puan daha düşürmesinin ve ABD'de üretici enflasyonunun beklentilere paralel gerçekleşmesinin etkisiyle ons altın, yeni günde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise rekor seviyesine yaklaştı.
Gram ve çeyrek atın ne kadar?
Altının ons fiyatı, 2 bin 567 dolardan işlem görüyor. Gram altın, 2 bin 806 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 4 bin 583 TL seviyesinde bulunuyor.