ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (19 Temmuz 2024)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisi ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması sonrası altın fiyatlarında rekor üstüne rekor getirdi.

Tarihi zirveye çıkan altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Altının ons fiyatı şu sıralarda 2 bin 428 dolar dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başladı. Gram altın, 2 bin 578 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 217 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 818 liradan satılıyor.