ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (21 Haziran 2024)

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. ABD'de fiyat baskıları ve istihdam piyasasında zayıflamaya işaret eden verilerin ardından altın fiyatları yeni günde de primli seyrediyor.

Altının gram fiyatı, yüzde 0,30 yükselişle 2 bin 497 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 082 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 281 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,18 artışla 2 bin 364 dolardan işlem görüyor.