ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Eylül 2024)

ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri risk iştahını törpülerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Yurt dışında ise gözler ABD'nin tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı rakamlarında olacak. Kritik veriler öncesinde altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı.

Gram ve çeyrek atın ne kadar?

Altının ons fiyatı, 2 bin 517 dolardan işlem görüyor. Gram altın, 2 bin 750 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 4 bin 497 TL seviyesinde bulunuyor.