ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Eylül 2024)
ALTIN FİYATLARI 6 EYLÜL: Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerine çevrildi. ABD'den gelecek kritik veriler öncesinde altın fiyatları son işlem gününe yükselişle başladı. Ons altın 2 bin 500 doların üzerinde seyrederken gram altın da yükseliyor. Peki, 6 Eylül altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın, yarım altın bugün kaç TL?
ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri risk iştahını törpülerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Yurt dışında ise gözler ABD'nin tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı rakamlarında olacak. Kritik veriler öncesinde altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı.
Gram ve çeyrek atın ne kadar?
Altının ons fiyatı, 2 bin 517 dolardan işlem görüyor. Gram altın, 2 bin 750 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 4 bin 497 TL seviyesinde bulunuyor.