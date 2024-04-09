Altında yeni rekor: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Nisan 2024)
Altın fiyatları, dün gördüğü zirve seviyeyi yeniledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 300 dolar seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Gram altın ise 2 bin 445 lira seviyesine kadar çıkarak rekor kırdı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 9 Nisan altın fiyatları...
Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve enflasyon verisini bekliyor. Altın fiyatları, ABD enflasyon verileri öncesinde rekor seviye yükseldi. Altının ons fiyatı, gün içi en yüksek 2 bin 365,35 doları görerek rekor kırdı. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 358,73 seviyesinde bulunuyor.
Altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 445 lira seviyesine çıktı. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 370 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 760 liradan satılıyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.540,16 lira
Çeyrek altın 3.967,02 lira
Yarım altın 7.934,04 lira
Cumhuriyet altını 15.820 lira
Gremse altın 43.109,00 liradan satılıyor.