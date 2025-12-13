Altın ve gümüş fiyatları son durum: Gümüş yükselecek, düşecek mi?

Gümüş fiyatları, seansın ilk saatlerinde tarihi zirveyi test etmesinin ardından gelen kâr satışlarıyla cuma günü yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. Spot gümüş, yüzde 3 düşüşle ons başına 61,7 dolara gerilerken, gün içinde 64,64 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Altında son durum

Altın cephesinde ise yükseliş eğilimi devam etti. Spot altın yüzde 0,5 artarak 4 bin 299 dolara çıktı ve 21 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,4 yükselişle 4 bin 328,3 dolardan günü tamamladı.

Cuma günü piyasalardaki oynaklık gram altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın gün içinde 5 bin 976 liraya kadar çıkarak rekor seviyeyi görürken, haftayı 5 bin 902 TL’den kapattı.

Gümüş fiyatlarında son durum

Gümüş fiyatları haftalık bazda yaklaşık yüzde 5 yükselirken, yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 112’ye ulaştı. Bu güçlü performansta azalan stoklar, sanayi talebindeki canlılık ve gümüşün ABD’nin kritik mineraller listesine alınması belirleyici oldu.

CMZ tarafından yayımlanan notta, “Fiyat artışı aşırı seviyelere ulaştı, bu da temkinli olunmasını gerektiriyor” değerlendirmesine yer verildi. Kurum, uzun vadede sanayi talebinin artacağı beklentisiyle gümüşün temel görünümünün pozitif olduğunu da vurguladı.