Altının kilogramı 1 milyon 73 bin lira

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 53 bin lira, en yüksek 1 milyon 75 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesi olan 1 milyon 73 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 414 milyon 418 bin 61,55 lira, işlem miktarı ise 2.272,65 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 421 milyon 662 bin 313,27 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuraş Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.