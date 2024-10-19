Altının ons fiyatı yükselişini sürdürecek mi?

Geleneksel 'güvenli liman' varlıklarına dair artan riskler nedeniyle altın giderek daha cazip bir yatırım aracı haline geliyor. Altında yaşanan yükselişi ele alan Bank of America stratejistleri, yükselen devlet borçlanmalarından kaynaklanan enflasyon ve borç erozyonuna karşı bir koruma olarak değerlendirilen altına yönelmenin, içinde bulunduğumuz dönemde en doğru hareket olabileceğini belirtiyor.

ABD'de ulusal borcun üç yıl içinde ekonomi içindeki payının en üst seviyelere ulaşacağı tahmin eden analistler, bunun faiz ödemelerini GSYH'nin daha büyük bir kısmı haline getireceğini ve piyasaların yeni borcu absorbe edememesi endişeleriyle altının cazip bir varlık haline gelebileceğini vurguluyor.

3 bin dolar beklentisi

Stratejistler, altının ons başına 3 bin dolara ulaşacağı öngörülerini yineledi ve bu seviye yüzde 10,2'lik bir artış anlamına geliyor. Altına olan bu olumlu yaklaşım, artan harcama ve borçlanma endişeleriyle örtüşüyor.

Merkez bankaları da toplam rezervler içinde altının payını artırdı. Bank of America analistleri, altının merkez bankası rezervlerinin yüzde 10'unu oluşturduğunu ve bunun on yıl önce yüzde 3 seviyelerinde olduğunu kaydetti.