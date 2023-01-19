Amazon; AB, Birleşik Krallık ve Türkiye'deki satış ortakları için yeni özelliği devreye aldı

Amazon tarafından yağılan açıklamasına göre Amazon'da satış yapan işletmelere, hesaplarının "Sağlıklı" (Healthy), "Risk Altında" (At-Risk) veya "Sağlıksız" (Unhealthy) olmak üzere genel durumu hakkında kolay anlaşılır sayısal bir değerlendirme ölçütü sunan Hesap Sağlığı Derecelendirmesi, satış ortaklarının hesap durumlarını daha iyi anlamalarına, olası sorunları önceliklendirmelerine ve böylece ürün satışlarına ve işlerini büyütmeye daha fazla odaklanabilmelerine olanak sağlıyor.

Yeni Hesap Sağlığı Derecelendirmesi, Amazon'un satış ortaklarından aldığı bir dizi önemli geri bildirim sonucunda hayata geçirildi.

Belirleyici rol oynayacak

Satış ortaklarının hesaplarının askıya alınmasına yol açabilecek politika ihlalleri yerine, genel olarak hesaplarının durumu hakkında bilgi almak istedikleri geri bildiriminden yola çıkarak satış ortaklarına bütünsel bir değerlendirme ölçütü sunan Hesap Sağlığı Derecelendirmesi, birikmiş politika ihlallerine dayalı olarak hesabın askıya alınması süreçlerinde belirleyici rol oynayacak.

Ek olarak Hesap Sağlığı Derecelendirmelerini olumsuz etkileyen önemli politika ihlalleri durumunda satış ortakları, her bir ihlalin önem derecesini görebilecek ve böylece en önemli sorunlara öncelik verebilecek.

Satış ortaklarının desteğe ihtiyaç duyduklarında Amazon ile iletişime geçmelerini kolaylaştırmak adına Amazon'un özel Hesap Sağlığı Uzmanlarından oluşan ekibi, hesapların durumunu iyileştirmeleri için satıcılara telefon veya e-posta yoluyla destek verecek.

Yeniliklerin yeni bir adımı



Yeni Hesap Sağlığı Derecelendirmesi, şirketin, Amazon ile büyümeye, gelişmeye ve sınırların ötesine açılmaya devam eden Türkiye'deki KOBİ'lerin işlerini büyütmelerine destek olmak için sunduğu yeniliklerin yeni bir adımını oluşturuyor.

2021 yılında Türkiye'de Amazon üzerinden satış yapan KOBİ sayısı bir önceki yıla göre yüzde 50'den fazla artarak 25 binin üzerine çıktı. Amazon üzerinden satış yapan Türk KOBİ'ler, bugüne kadar çevrim içi işlerini desteklemek için Türkiye'de 35 binden fazla kişiye istihdam yarattı.

KOBİ'lerin ihracat satışları ise 2021 yılında bir önceki yıla oranla iki kattan fazla artarak 300 milyon avroyu aştı.