Amazon’dan 2025'te güçlü bilanço: Satışlar 213,4 milyar dolara çıktı

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, 2025 yılının ekim-aralık dönemine ait finansal sonuçlarını duyurdu. Açıklanan bilançoya göre şirketin net satışları, yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 14 artışla 213,4 milyar dolara yükseldi.

Piyasalarda Amazon’un bu dönemde 211,3 milyar dolar seviyesinde satış açıklaması beklenirken, gerçekleşen rakam beklentilerin üzerinde geldi. Şirket, 2024’ün son çeyreğinde 187,8 milyar dolarlık net satış elde etmişti.

Net kâr artışı sınırlı kaldı

Amazon’un net kârı ise söz konusu dönemde yüzde 6 artarak 21,2 milyar dolar oldu. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde şirketin net kârı 20 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Hisse başına kâr da 2025’in dördüncü çeyreğinde 1,95 dolar seviyesine çıkarken, bu rakam geçen yıl aynı dönemde 1,86 dolar olarak açıklanmıştı.

Yıllık performans da yükselişte

Şirketin 2025 yılı genelindeki net satışları yüzde 12 artışla 717 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Amazon’un yıllık net kârı ise 77,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İlk çeyrek beklentisi ve yatırım planı

Amazon, 2026 yılının ilk çeyreği için net satış beklentisini 173,5 milyar dolar ile 178,5 milyar dolar aralığında açıkladı.

Şirketin Üst Yöneticisi Andy Jassy, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Mevcut ürünlerimize olan güçlü talep ve yapay zeka, çipler, robotik ve alçak yörünge uyduları gibi önemli fırsatlar dolayısıyla 2026'da Amazon genelinde yaklaşık 200 milyar dolarlık sermaye harcaması öngörüyoruz, yatırımlardan uzun vadede güçlü bir getiri elde etmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.