Amazon'dan nükleer enerjiye dev yatırım!

Amazon Web Services (AWS), veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacı için nükleer enerjiye 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını açıkladı.

Farklı eyaletlerde üç yeni proje başlatan Amazon’un 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine da ulaşması amaçlanıyor.

Nükleer reaktör için imzalar atıldı

Virginia'da Dominion Energy ile küçük modüler nükleer reaktör geliştirilmesi için el sıkışan AWS, Washington eyaletindeki Energy Northwest ile dört yeni SMR'nin geliştirilmesi, lisanslanması ve inşası için bir anlaşma imzaladı.

Bu reaktörler, küçük alanlarda inşa edilebiliyor ve geleneksel nükleer reaktörlerden daha hızlı inşa edililiyor.

Google ve Microsoft da nükleer yatırıma yöneldi

Google da geçen hafta küçük nükleer reaktör geliştiricisi Kairos Power’dan enerji satın alacağını açıklamıştı. Microsoft ise veri merkezlerine enerji sağlamak için Constellation Energy ile Three Mile Island'daki nükleer santralini yeniden devreye sokuyor.

Amazon'un temiz enerji yatırımları

Amazon sürdürülebilir enerji teknolojilerine yönelik uzun vadeli stratejisi için 500 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştiriyor.

AWS, geçtiğimiz yıl da Talen Energy’den 650 milyon dolara bir veri merkezi kampüsü satın almıştı.