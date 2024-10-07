AMB bu ay faizi düşürecek

Avrupa Merkez Bankası’nın yönetim üyelerinden Francois Villeroy de Galhau, AMB 'nin bir sonraki toplantısında faiz oranlarını düşüreceğini söyledi.

Enflasyonun eylül ayında AMB'nin yüzde 2 hedefinin altına düştüğüne dikkat çeken Villeroy, fiyatlardaki artışın 2025'te istikraralı bir şekilde gerileyeceğini söyledi.

2025 enflasyona beklentisi AMB'nin tahmininden de düşük

Villeroy, 2025'teki enflasyona ilişkin piyasa beklentilerinin yüzde 1,8'in altında olduğunu, bunun da AMB'nin tahmininden bile düşük olduğunu belirtti.

Bütün bunların risk dengesinin değiştiği anlamına geldiğini belirten Villeroy, “Son iki yılda ana riskimiz yüzde 2 hedefimizi aşmaktı. Şimdi zayıf büyüme ve çok uzun süredir kısıtlayıcı bir para politikası nedeniyle hedefimizi tutturamama riskine de dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

AMB'nin para politikasını gevşetme konusunda daha agresif olup olamayacağı sorusunu cevaplayan Villeroy, merkez bankası hedefine ulaşıyorsa faiz oranlarının nötrün üzerinde olmaması gerektiğini söyledi.