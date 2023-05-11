Amerikalılar ekonominin patronlarına güvenmiyorlar

Emre ERGÜL

Amerika’da pandemiden sonra ekonomi üzerine ilk geniş kapsamlı kamuoyu araştırması yapıldı. Ancak sonuç pek de Amerikan ekonomisinin patronlarının hoşuna gideceği türden olmadı! Gallup’un anketine göre, “Başkan Joe Biden ekonomi için iyi şeyler yaptı” diyenlerin oranı yüzde 35’i geçemedi.

En son bu kadar düşük desteği alan başkan, 2008 küresel bankacılık krizi sırasında ülkenin başında olan George W. Bush olmuştu. Biden için bir diğer kötü sonuç da katılımcıların yüzde 48’inin “Konu ekonomi olunca, ona güvenmiyorum” demesi oldu.

1980’lerden bu yana enflasyona karşı en agresif faiz politikasını uygulayan Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da Gallup anketinde sınıfta kaldı. Amerikalıların sadece yüzde 36’sı Powell’ın ekonomik kararlarına “tam” ve “çoğunlukla” güven duyduklarını belirtti.

Bu bir rekor, çünkü Powell son 23 yıldır o koltukta oturan 4 Fed başkanı arasında en düşük desteği alan kişi oldu. 1987-2006 arasında Fed başkanlığı yapan Alan Greenspan’a olan destek, 2001’de yüzde 70’lerdeydi. Ben Bernanke, 2006-2014 yılları arasındaki görev süresini yüzde 40’ların üzerinde bir ortalama destek ile tamamladı. Yüzde 40’ın altına düştüğü tek yıl, yüzde 39 oranla, 2006 oldu.

Bugün ABD Hazine Bakanı olan Janet Yellen de ortalama yüzde 40’la süresini tamamladı, en kötü oranını Fed başkanlığının ilk yılında aldı. O da Powell’a bugün olan destek oranından yüzde 1 fazlasıyla yüzde 37'ydi. Gallup anketine geri dönersek…Katılanların yüzde 28’i de Powell’a “hiç” güvenmediklerinin altını çizdi.

Fox Televizyonu, Powell’la ilgili şu yorumu yaptı: “Fed başkanlarına duyulan güven, tipik olarak ekonominin sağlığını gösterir: Nisan 2020'de, COVID-19 kapanmasından sonra, Powell'ın onay oranı yüzde 58'di. Merkez Bankası geçen yıl faiz oranlarını sıfıra yakın seviyeden, 2007'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5'in üzerine keskin bir şekilde yükseltti.

Oran artışları, anormal derecede yüksek olan enflasyonu soğutmayı amaçlarken, aynı zamanda işe alımları yavaşlatma ve ekonomiyi durgunluğa gönderme riskini de taşıyor. Powell, art arda 10 faiz artırımına rağmen ekonominin bir durgunluktan ve işsizlikte bir artıştan kaçınabileceği konusunda iyimserliğini koruyor.”

Powell’a ülkedeki iki siyasi partinin verdiği destek arasında da bir uçurum var! Demokratların yüzde 60’ı Powell’a güvendiklerini söylüyor. Onu 2018’de dönemin Cumhuriyetçi başkanı Donald Trump, Fed başkanı yapmış olsa da, Powell’a onay veren Cumhuriyetçilerin oranı sadece yüzde 21 oldu. Anket, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’e duyulan güvenin de yüzde 37’de kaldığını gösteriyor.

Bu sonuçla Yellen, 2014’te yüzde 20 destek alan Jacob Lew’den sonra en düşük desteği alan hazine bakanı oldu. Gallup’un araştırma şefi Jeffrey Jones durumu şöyle özetledi: “Bu liderlerin hiçbiri şu anda fazla güven uyandırmıyor ve Amerikalıların her birine benzer şekilde düşük güven seviyeleri var. Aslında, birçoğu Gallup'un trendinin yirmi yıllık tarihinde düşük noktalarda veya bunlara yakın.”