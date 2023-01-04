Amerika’ya en çok ihracat Ankara’dan

Baran, 2019’da 8 milyar 303 milyon dolarlık ihracat yaparak il bazında beşinci sırada yer alan Ankara’nın, 2020’de 7 milyar 766 milyon dolarla altıncı sıraya gerilediğini hatırlattı. Bu seviyenin geçen yıl 9 milyar 321 milyon dolara çıkmasına rağmen başkentin altıncı sırada yer almaya devam ettiğini belirten Baran, “İhracatçılar bu yıl gösterdikleri başarıyla hem rakam olarak hem de sıralama olarak şehrimizi yukarıya taşıdılar” ifadesini kullandı.

Baran, Ankara’nın ihracatında sektör bazında, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi, madencilik ürünleri, elektrik ve elektronik ile çeliğin ön sıralarda yer aldığına dikkati çekti.

Ankara’nın ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında ise ABD’nin 1 milyar 99 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını, bu ülkeyi 809 milyon dolarla Çin’in, 768 milyon dolarla Almanya’nın takip ettiğini bildiren Baran, Almanya’nın ardından Bulgaristan, Irak, İtalya, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan ve Fransa’nın geldiğini belirtti.