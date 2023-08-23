Anadolubank aktif büyüklüğünü 48,7 milyar liraya yükseldi

Anadolubank Genel Müdürü Namık Ülke, Banka’nın 2023 yılının ilk yarı performansıyla ilgili olarak, “2023’te KOBİ’lere, üretici firmalara, ihracatçı şirketlere ve nakit yönetimi ürünlerine olan konsantrasyonumuzu artırdık.

Mevduat tarafında KKM ürünlere odaklanırken, nakit kredilerde yüzde 30 büyüyerek 28 milyar TL ve gayri nakdi kredilerde yüzde 53 büyüyerek toplamda 42 milyar TL finansman desteği sağladık” dedi. Müşterisini merkeze alan hizmet odaklı iş modelini, teknolojik yatırım ve uzmanlıkla birleştirerek fark yarattıklarını belirten Ülke şu açıklamaları yaptı.

“Dijital Bankacılık alanında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeyi sürdürüyoruz. Uzaktan Müşteri Edinimi fonksiyonu, Yatırım Fonu Al-Sat İşlemleri, Kripto para platformlarına para transferi hizmetlerini işlem setimize ekledik. Butik bankacılık anlayışımızla; dijital kanallarımızı kullanan müşterilerimize ihtiyaç duyduklarında hizmet alabilme imkânı da sunuyoruz.”