Aşamalı bir şekilde buradan çıkıyoruz. Ani bir şekilde KKM’yi bitirme gibi bir perspektifimiz yok” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da Anadolu Yayıncılar Derneği’ne konuk oldu. Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili konuşan Yılmaz, 17 Kasım itibarıyla hesapların 640 milyar lira azalarak 2 trilyon 768 milyar lira olduğunu belirtti. Yılmaz, “Kur korumalı mevduat, uygulamaya girdiği gün için ihtiyaçtı. O günlerde devreye girmeseydi üstlendiğimiz maliyet daha yüksek olabilirdi.

Geçici bir adım olarak görüldü ve o konuda kanuni düzenleme de geçici yapıldı. Aşamalı bir şekilde buradan çıkıyoruz. Bunu da döviz piyasasında sorun yaratmadan gerçekleştiriyoruz. Ani bir şekilde KKM'yi bitirme gibi bir perspektifimiz yok. KKM uzun vadede, kamuya yük oluşturmayan bir şekilde finans sistemimiz içinde bir enstrüman olabilir” şeklinde konuştu.

İhracat yapan KOBİ'lere vergi avantajı geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, belli alanlara kredi veren bankaların teşvik edileceğini kaydetti. Yılmaz şunları söyledi: “Merkez Bankası, çalışmaları son aşamaya getirdi. Belli alanlara kredi veren bankalar, düzenlemelerle teşvik edilecek. Örneğin teknoloji yatırımları veya sosyal alanlara kredi veren bankaların karşılık oranları veya başka göstergeleri farklı ayarlanacak.

Bankacılık sistemi, finans sisteminin kaynaklarını daha verimli alanlara kanalize etmeye yardımcı olacak bu uygulama. Tasarrufları doğru alana kanalize etmemizi sağlayacak. Uygulama kapsamında belirlenen alanlar, sabit olmayabilir. Yıllara göre alanlarda değişiklik olabilir.”

İhracatçıları çok önemsediklerine dikkat çeken Yılmaz, “Faiz oranları artırılırken reeskont kredileri artırılmadı. İhracatta örneğin kredi- iskonto oranı azami 25.93’te sabit tutuldu” dedi.

Son pakette de yine ihracatçılarla ilgili sevindirici bir gelişme olduğunu ifade eden Yılmaz şöyle devam etti: “Meclisimize giden teklifte kurumlar vergisini üçe ayırmıştık. Mali kuruluşlara, bankacılara yüzde 30 kurumlar vergisi söz konusu, normal işletmeler yüzde 25 kurumlar vergisi ödemek durumunda.

İhracatçı firmalarda ise bu oran yüzde 20. Bundan ihracatçı firmalarımız doğrudan ihracat yaptığında istifade ediyorlardı. Ama dış ticaret şirketleri aracılığıyla ihracat yapan, daha çok küçük ölçekli işletmelerimiz istifade edemiyorlardı. Şimdi getirdiğimiz düzenlemeyle dış ticaret şirketleri kanalıyla ihracat yapan KOBİ’ler de vergisel avantajdan istifade etmiş olacaklar.”

“Gri listeden çıkacağız”

Cevdet Yılmaz, toplumsal kredi notu uygulamasına sona aşamaya gelindiğini söyledi. Yılmaz, 20 yıllık süreçte, her dönemde, çetelerle, mafyayla, kara parayla mücadele ettiklerini, hiçbir dönemde bu önceliklerinin değişmediğini, bu konularda her dönem aynı mücadeleyi yürüttüklerini de kaydetti.

Türkiye’nin, Ekim 2021’de “gri liste” olarak da bilinen “artırılmış izlemeye tabi ülkeler” listesine dahil edilmesine de değinen Yılmaz, “Bir tek düzenleme eksiğimiz var, o da kripto paralar konusunda. Onunla ilgili de zaten belli çalışmalar yapılıyor, o konularda da belli adımlar atılacak. Türkiye haksız bir şekilde bu listelerde ve en kısa sürede buralardan çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

7 bin 500 TL’den az alanlar için çalışma

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili konuşan Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevzuat gereği aralık ayında çalışmalara başlayacağını duyurdu. Yılmaz şunları söyledi: “Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu. Asgari ücret belirlenirken müzakereler, üçlü mekanizmayla yürütülüyor.

Tarafların söyleyeceklerini görelim.” Emekli maaşlarına yönelik ocak zammına da değinen Yılmaz, “Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım” dedi.