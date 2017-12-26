Ankara'da gıda enflasyonu aralıkta arttı
Ankara'da gıda enflasyonu aralıkta yüzde 2.6 artış kaydetti. Aynı ay başkentte yoksulluk sınırı 5 bin 238 TL oldu.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2.6 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının bin 608 lira, yoksulluk sınırının ise 5,238 lira olduğunu açıkladı.
Geçen yıl Aralık ayında açlık sınırı 1,432 lira, yoksulluk sınırı 4,665 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1,567 lira, yoksulluk sınırı 5,106 liraydı.
Raporda et ithalatı nedeniyle kuyma ve kuşbaşı fiyatlarının gerilediğine dikkat çekildi. Öte yandan geçtiğimiz ay ortalama 3.72 TL olan ortalama sebze-meyve kilogram fiyatı aralık ayında 4.08 TL'ye yükseldi.
TÜİK'in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Reuters