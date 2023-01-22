Ankara'da simide zam geldi: 7 liradan satılacak

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını duyurdu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Delibaş, zammın gerekçesini ise şöyle açıkladı: “Pazartesi günü Ankara’da 100 gramlık simit 7 TL. Sadece Ankara’da değil Türkiye’de doğalgazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20, yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur.”