Ankara'da simit fiyatlarına zam
Ankara'da simit fiyatları zamlandı. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, yaptığı açıklamada Başkent'te simidin 7 lira olacağını duyurdu.
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Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını açıkladı.
Delibaş, “Doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20-yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur” dedi.