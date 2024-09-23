Ankara'nın vergi şampiyonları belli oldu!

Ankara Defterdarlığı, geçen yıla ilişkin gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerine göre en çok vergi ödeyen 100 mükellefin listesini açıkladı.

En fazla vergiyi Mustafa Rahmi Koç ödedi

Sadece geçen sene 480 milyon liradan fazla vergi ödeyen Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, en fazla vergi ödeyen isim olurken, ikinci sıradaki isim ise kimliğinin gizli kalmasını tercih etti.

En çok vergi veren 3. isim ise 142 milyon 688 bin lira vergi ödeyen genç iş adamı ve Loop Games'in kurucusu Mert Gür oldu.

Rönesans Holding'in kurucusu ve başkanı Erman Ilıcak ödediği 86 milyon 206 bin lira vergi ile listede 7. sırada yer alırken, Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel 83 milyon 175 bin lira ile 8. sırada yer aldı.

10. sıraya ise 53 milyon 363 bin lira ile Eser Telekomünikasyon A.Ş. kurucu ortağı ve ERE A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayretin Reşat Köymen yerleşti.

En fazla vergi ödeyen kurum Türkiye Elektrik İletişim

Kurumlar vergisinde ise en çok vergi ödeyen şirket 5 milyar 820 milyon lira vergi ile Türkiye Elektrik iletişim AŞ oldu.

Eti Maden İşletmeleri ödediği 3 milyar 598 milyon TL ile ikinci şirket, İller Bankası A.Ş. ise 2 milyar 417 milyon 612 bin lira ile en fazla vergi veren 3. kurum oldu.

Gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk 10 sıra ise şöyle;

1. Mustafa Rahmi Koç 480.080.162,58

2. İsmini Açıklamak İstemedi

3. Mert Gür 142.688.394,24

4. İsmini Açıklamak İstemedi

5. İsmini Açıklamak İstemedi

6. İsmini Açıklamak İstemedi

7. Erman Ilıcak 86.206.778,06

8. Feridun Geçgel 83.175.203,32

9. İsmini Açıklamak İstemedi

10. Hayrettin Reşat Köymen 54.363.344,44

Gelir vergisi rekortmeni kurumlar listesinde ise ilk 10 sıra ise şöyle;

1. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 5.820.245.724,64

2. Eti Maden İşletmeleri 3.598.960.099,17

3. İller Bankası A.Ş. 2.417.612.339,00

4. İsmini Açıklamak İstemedi

5. İsmini Açıklamak İstemedi

6. Türk Traktör A.Ş. 2.021.778.543,78

7. Eti Soda Üretim San.Tic.A.Ş. 1.738.012.310,19

8. Devlet Hava Meydanları 1.343.528.182,06

9. İsmini Açıklamak İstemedi

10. İsmini Açıklamak İstemedi

İsim isim tam liste;