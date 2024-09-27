Anket sonuçlandı: Ekonomistler eylül ayında yüzde 2,09 aylık enflasyon bekliyor

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

Yıllık beklenti

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 43,23 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta yüzde 2,47 artış kaydetmişti.

Mart ayından beri yüzde 50'de faizleri sabit tutan Merkez Bankası, faiz indirimi sürecini başlatmak için aylık enflasyonu dikkatle takip ediyor. Faiz indirimi için dezeneflasyon süreci izleniyor.