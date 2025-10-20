Anlaşma duyuruldu: Gucci'nin sahibi Kering, güzellik birimini 4 milyar Euro’ya L’Oréal’e satıyor!

Gucci'nin sahibi Kering, güzellik birimini 4 milyar Euro'ya (4,66 milyar dolar) L’Oréal’e satmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kering'in yeni CEO'su Luca de Meo, bu hamleyle lüks grubun yüksek borç yükünü azaltmayı ve şirketi yeniden temel moda işine odaklamayı hedefliyor.

Anlaşma kapsamında Fransız kozmetik devi L’Oréal, Kering’in parfüm markası Creed’i satın alacak. Ayrıca Gucci, Bottega Veneta ve Balenciaga markaları altında parfüm ve kozmetik ürünleri geliştirme hakkını 50 yıllık özel lisans ile elde edecek.

Gucci markasının mevcut parfüm lisansı halihazırda Coty şirketinde bulunuyor. Yeni anlaşma, analistlere göre 2028 yılında sona erecek mevcut lisansın ardından yürürlüğe girecek.

Borç oranı endişe veriyordu

Bu satış, Kering’in Haziran sonu itibarıyla 9,5 milyar Euro'ya ulaşan net borcunu ve buna ek olarak 6 milyar Euro'luk uzun vadeli kira yükümlülüklerini azaltma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Yatırımcıların endişelerini artıran bu tabloya ek olarak, şirket en büyük markası Gucci’deki büyüme düşüşünü tersine çevirmekte zorlanıyor. Özellikle Çin pazarındaki talep yavaşlaması Gucci’yi sert şekilde etkiledi.