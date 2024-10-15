Anlaşma sağlandı, Odeabank satılıyor!

Yatırım Zinciri Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), mevduat bankası Odeabank'ı satın alıyor.

Anlaşma tamam

Odeabank sermayesinin yüzde 96'sını satın almak isteyen ADQ, Bank Audi liderliğindeki konsorsiyumla anlaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, Bank Audi ve diğer yatırımcıların da Odeabank'ın sermayesindeki paylarını ADQ'ya satma konusunda anlaştığı belirtildi.

Odeabank 2012'de faaliyete başladı

Beyrut merkezli Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki olan Odeabank 2011'de mevduat bankası olarak kurulma izni almış, BDDK'nın onayıyla 2012'de de533 milyon 520 bin liralık sermaye ile faaliyete başlamıştı.