Antalya, fuarlarla kışı da hareketli geçiriyor

2024'ün fuar sezonu, 16 Ocak'ta başlayacak Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile açılacak. 19 Ocak'a kadar sürecek fuar, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini buluşturacak. Netlik kazanan fuar takvimine göre 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı 6-9 Şubat'ta; Kamp, Karavan, Doğa ve Su Sporları Fuarı 28 Şubat-3 Mart'ta; Antalya Exclusive Jewellery Show 17-19 Mayıs'ta; Güzellik, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı 22-24 Eylül'de; 2. Traktör, Tarım Makinaları ve Ekipmanları Fuarı 8-12 Ekim'de; 23. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı 27-30 Kasım'da; Sebze, Meyve, Paketleme, Depolama, Taze Ürün, Ekipman ve Teknolojileri Fuarı 4-6 Aralık'ta yapılacak. Gelecek yıl sezon, 11-13 Aralık'taki 2. Otel Teknik Ekipman ve Malzemeleri İhtisas Fuarı ile sona erecek. Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, konuyla ilgili şunları söyledi: " Bugün Antalya'yı dünyada tanımayan yok. Antalya artık bir dünya kenti. Yakın zamanda fuarlar kenti de olacak, kentimiz bu yolda hızla ilerliyor."