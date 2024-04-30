Antalya'da turist hedefi 17 milyon!
Antalya'ya bu yıl şimdiye kadar 1,8 milyon turist geldi. Bu rakam önceki yıla göre yüzde 16 daha yüksek. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, yıl genelindeki turist sayısının geçen yılı geçmesinin öngörüldüğünü, hedefin 17 milyon olduğunu dile getirdi.
POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, derneğin Kemer ilçesinde düzenlenen aylık toplantısındaki konuşmasında, kentteki turizm hareketliliğinin arttığını belirtti.
Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Saatçioğlu, "Antalya'ya dün itibarıyla yurt dışından giriş yapmış misafir sayısı 1 milyon 870 bin. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda yüzde 16'lık bir artış kaydetmişiz." dedi.
Geçen yıl şubatta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ilk 2 ay yurt dışından gelen turist sayısında bir duraklama görüldüğünü anımsatan Saatçioğlu, bu yıl, geçen yılın rakamlarının geçilmesi yönünde bir beklentinin olduğunu kaydetti.
Yıl sonu 17 milyon hedefi
Antalya'nın kış sezonunu da hareketli geçirdiğini aktaran Saatçioğlu, yıl sonunda 17 milyon turist rakamına ulaşılabileceğini ifade etti.
Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da turizmdeki gelişmelerin sevindirici nitelikte olduğunu dile getirdi. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla ilçedeki turizmin daha da hareketlendiğini aktaran Solmaz, turizmcilere gereken desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.