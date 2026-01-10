Apple hisseleri kritik eşikte: 30 yılın en uzun düşüşü kapıda

Apple hisseleri, 30 yılı aşkın bir sürenin en uzun düşüş serilerinden birine yaklaştı. iPhone üreticisinin hisseleri cuma günü gün içinde yüzde 1,1’e varan gerileme yaşayarak üst üste sekizinci işlem gününü de ekside kapatma eğilimi gösterdi.

Benzer gerileme en son 1991 yılında görüşmüştü

Bloomberg verilerine göre Apple hisseleri daha önce 2025, 2022, 2016 ve 1998 yıllarında art arda sekiz gün düşüş kaydetmişti. Ancak hisselerin dokuz işlem günü boyunca kesintisiz gerilediği son dönem 1991 yılı olarak kayıtlara geçti.

Apple, yapay zekada geride mi kaldı?

Şirket payları, yapay zeka alanındaki yeni özelliklerin piyasaya sunulmasında rakiplerinin gerisinde kaldığı yönündeki endişeler nedeniyle 2025 yılı boyunca beklentilerin altında performans sergiledi.

Apple hisseleri yıl genelinde yaklaşık yüzde 9 oranında değer kazanmış olsa da, aynı dönemde yüzde 16 yükselen S&P 500 Endeksi’nin gerisinde kaldı. Bu durum en son 2022 yılında yaşanmıştı.

Söz konusu düşüş serisinin başladığı tarihten bu yana Apple hisselerinde toplam kayıp yüzde 5 seviyesine ulaştı.