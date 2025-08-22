Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam kararı: iCloud+ fiyatları yüzde 60 arttı!

Apple cihazlarda otomatik olarak tanımlanan 5 GB ücretsiz saklama alanı haricinde ücretli olarak daha fazla saklama alanı sağlayan iCloud+ fiyatlarına zam yapma kararı aldı.

Apple Türkiye, iCloud+ fiyatlarına yüzde 60 zam yaptı.

Zammın ardından en düşük paket fiyatı 39,99 liraya olurken en pahalı paketin fiyatı değştirilmedi ve 2 bin 499,99 lira olarak kaldı.

Zamlı fiyatlar belli oldu

Zam öncesi 50 GB'lık paket 24,99 TL iken zammın ardından bu fiyat 39,99 TL'ye, 200 GB'lık paketin fiyatı 79,99 TL'den 129,99 TL'ye, 2 TB'lık paketin fiyatı 249,99 TL'den 399,99 TL'ye yükseldi.

6 TB'lık ve 12TB paketlerin fiyatı ise sırasıyla 1.299,99 TL ve 2.499,99 TL'de sabit tutuldu.

Apple, iCloud+ fiyatlarına en son 1 yıl önce yüzde 100 zam yapmıştı.