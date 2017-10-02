'Ar-Ge'yi sevenlerin malzemesi, kompozitte merkez olacağız'

02 Ekim 2017

Özlem ERMİŞ BEYHAN

İnovasyon ve Ar-Ge'ye imkan sağlayan yapısı, dayanıklılık ve hafifliğiyle öne çıkan bir malzeme olan kompozitte Türkiye bölge merkezi olmayı hedefliyor. Son birkaç yılda Türkiye'de kompozit üreten ve farklı sektörlerde bu malzemeyi kullanan firmaların sayısında ciddi bir artış var. 5 Ekim'de başlayacak ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek Türk Kompozit 2017'nin Türkiye'nin merkez olma hedefine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

'Ziyaret ücretsiz, öğrenciler yeni malzemeyi öğrenebilir'

Kompozit malzemesi ile ilgili yeni kullanım alanları ve şekillerinin çeşitli etkinliklerle anlatılacağı fuar İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek. Etkinliği ziyaret tamamen ücretsiz olacak. Toplam 42 teknik ve ticari sunum yapılacak fuar 3 gün sürecek. Fuar alanındaki sergilerde yeni ürünler, yeni teknolojiler ve yeni malzemeler de tanıtılacak. Fuara 20'yi aşkın ülkeden ziyaretçiler kayıt yaptırmış durumda.

Fuarın uluslararası bir zirve olma özelliği de bulunduğunu anlatan Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı Şekib Avdagiç, organizasyonun akademik bir yanı da olduğunu, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin buradan yenilikleri öğrenme imkanı bulacağını vurguladı. Şekib Avdagiç, etkinlikle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Kompozit, Ar-Ge ve inovasyona çok açık bir ürün. Hem hammaddesinde gelişmeler oluyor hem de uygulamasında gelişen bir teknoloji var. Yeni metot ve yeni teknolojiler sürekli olarak ekleniyor ve uygulama sırasında teknolojisi sürekli yenileniyor."

Katma değeri yüksek bu malzemenin tanınırlığının artmasını hedeflediklerini anlatan Avdagiç, "Kompozit ihracatının kilogram fiyatı 20 eurolara kadar çıkabiliyor. Türkiye bu alanda çok hızlı yol aldı. Son yapılan Yenilenebilir Enerji İhalesi ile rüzgar türbinleri de büyük bir hacim kaplayacak ve kompozitte kullanım daha da artacak. Bu alanda ciddi bir potansiyelimiz var ve Türkiye'nin bölge merkezi haline gelmesini hedefliyor, tüm planlarımızı buna göre yapıyoruz" dedi.

Hızla farklı sektörlerde birçok ürünün yerini alıyor

Kompozit, dayanıklı ve hafif bir malzeme olduğu için önce otomotiv, havacılık, denizcilik sektörlerinde kullanılmaya başlandı. Metalle kıyaslandığında kullanım yerine göre en az yarı yarıya bir hafifleme sağlayan ürün, paslanmıyor, korozyona uğramıyor, ciddi bir enerji tasarrufu sağlıyor ve uzun ömürlü. Bu avantajların etkisiyle şimdi birçok farklı sektörde kompozit kullanımı yaygınlaşıyor. Şekib Avdagiç, "Kompozit hızla birçok ürünün yerini alıyor. Kapı da olabiliyor, doğrama da olabiliyor, alüminyumun, çeliğin yerine kullanılabiliyor. Bir cam veya tahta görüntüsü verebiliyorsunuz. Sonsuz bir çeşitlilik sunuyor. Teknolojisiyle, kimyasıyla oynayarak bir kaya görünümü de elde edebiliyorsunuz, otomotivin parlak kısımlarını da üretebiliyorsunuz" diye konuştu.

Kompozit Türkiye'de halen ağırlıklı olarak altyapı yatırımlarında kullanılıyor. Örneğin sulama kanallarında, sulama tanklarında çok kullanılan bir malzeme. Otomotiv sanayinde yoğun olarak kullanılıyor. Raylı taşımanın artmasıyla yerli üretim araçlarda kullanımı çoğalıyor. İnşaatlar da bir diğer kullanım alanı. Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı, önümüzdeki dönemde kompozitin altyapının ötesine geçerek Türkiye'de farklı sektörlerde kullanılacağını öngörüyor. Kompozit Sanayicileri Derneği'ne kayıtlı 100'ün üzerinde şirket olduğunu belirten Avgadiç, "Kompozitten yapılmış bir ızgara, kimya fabrikasında bile kullanılabiliyor çünkü üzerine kimyasal dökülürse etkilenmiyor. Örneğin Türkiye'de sadece kompozit ızgara üreten bir firma var. Biz eğlence sektöründe kullanıyoruz. Bir diğeri havuz üretiminde kullanıyor. Kullanım alanları hızla genişliyor" bilgisini verdi.

Kişi başına kompozit gelişmişlik göstergesi

Kişi başına kompozit kullanımı, ülkeler için bir gelişmişlik göstergesi haline gelmiş durumda. Türkiye'de kompozit kullanımı büyüme hızının üzerinde artıyor. 2016 itibarıyla kompozit malzeme pazarı dünyada 74 milyar euroluk değere ve 10,8 milyon tonluk hacme ulaştı. Kompozitin küresel pazarda gelecek beş yılda yaklaşık 13 milyon tonluk hacme ve 94 milyar euroluk değere ulaşması bekleniyor. Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri İsmail Hakkı Hacıalioğlu, kompozitle ilgili şu bilgileri verdi:

"Türkiye pazarı geçen yıl 1,4 milyar euro ve 265 bin tonluk hacme çıktı. Sektör, bir önceki yıla göre yüzde 6 büyüdü. Türkiye’de kişi başına düşen 3,4 kilogram kompozit malzeme tüketimini dünya genelindeki 4-10 kilogramla karşılaştırdığımızda önümüzdeki yıllarda sektörün ülkemizde büyümeye devam edeceğini söyleyebiliriz.” Hacıalioğlu, Türkiye'de sektörün yaklaşık 250 milyon euroluk ihracata karşılık aynı miktarda ithalat yaparak dış ticarette dengeye kavuştuğuna dikkati çekti.