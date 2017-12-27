Arabuluculuk kamu spotuyla anlatıldı
Adalet Bakanlığı, işçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen ve 1 Ocak 2018'de uygulamaya başlanacak arabuluculukla ilgili kamu spotu hazırladı.
Adalet Bakanlığı, işçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen ve 1 Ocak 2018'de uygulamaya girecek arabuluculukla ilgili kamu spotu hazırladı.
Yayınlanan kamu spotunda, zorunlu hale gelecek arabuluculukla işçi-işveren uyuşmazlıklarının nasıl çözüme kavuşturulacağı anlatıldı.
Kamu spotunda, "Arabuluculukta hem işçi kazanıyor hem işveren." sloganı kullanıldı.
Kaynak: AA