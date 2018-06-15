Araç kiralamada doluluk yüzde 95'e ulaştı

15 Haziran 2018

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici yaptığı açıklamada, okulların kapanması ve bayram tatiliyle birlikte birçok vatandaşın tatil beldelerine akın ettiğini, bunun yanı sıra cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden önce tatilini yapmak isteyenlerin de bulunduğunu ifade etti.

Artan seyahatlere bağlı olarak araç kiralamaya olan talebin bu dönemde üst seviyeye çıktığını kaydeden Ekici, sektörde doluluk oranlarının yüzde 90-95 seviyelerine ulaştığını tahmin ettiğini bildirdi.

Ekici, araç kiralamak isteyenlere bu tür yoğun talebin olduğu dönemler için araç rezervasyonlarını mümkün olduğunca erkenden yapmaları tavsiyesinde bulundu.

"Bir ihtiyaç haline geldi"

İnan Ekici, Türkiye'de her bütçeye uygun kiralık araç bulmanın mümkün olduğunu ifade ederek, ekonomi sınıfı otomobillerin günlük ortalama 130-140 liradan kiralanabildiğini aktardı.

Lüks sınıf araçlarda ise günlük kira bedelinin 500-600 lira seviyelerine kadar çıktığını belirten Ekici, son dönemde artan araç maliyetlerinin kiralama şirketlerini oldukça zorladığını, buna rağmen birçok şirketin rekabet ortamından ötürü fiyatlarını korumaya çaba sarf ettiğini söyledi.

Günlük araç kiralamanın eskiden maliyetleri yüksek ve yoğun prosedür gerektiren lüks bir hizmet olduğu düşünülürken, bugün bir ihtiyaç haline geldiğine dikkati çeken Ekici, şöyle devam etti:

"Son dönemde günlük araç kiralamaya olan talep artışını seyahat ihtiyacının artışına ve hava yolu taşımacılığının ülke genelinde yaygınlaşarak ucuzlamasına bağlayabiliriz. Günlük araç kiralamanın yanı sıra saatlik araç kiralama hizmeti de önemli bir seçenek olmaya başladı. Kongre ve spor etkinlikleri ile ilgili organizasyonların ülkemizde daha sık yapılıyor olması, günlük araç kiralamayı bir nebze mevsimsel etkilerden kurtarıp yılın her ayında talep gören bir hizmet haline getirdi. Ayrıca, günlük araç kiralamanın yeni model araçların geniş bir kitle tarafından test edilmesine olanak sağlamak gibi bir misyonu da var. Yeni araç satın almayı düşünen birçok kişi marka ve model tercihlerini, ilgilendikleri araçları öncelikli olarak kiralayıp denedikten sonra belirliyor."

"Kiralamada en çok ekonomi sınıfı otomobiller tercih ediliyor"

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Ekici, günlük araç kiralamaya Türkiye'nin her ilinde artan bir talep olduğunu ifade ederek, "Elbette yaz döneminde Antalya, Bodrum ve Marmaris gibi tatil beldelerimizde talep üst düzeye çıkıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise talep, mevsimsel etkiden uzak olarak her daim yüksek." dedi.

Ekici, her sınıfta kiralık araca talep olmakla birlikte, en çok ekonomi sınıfı otomobil modellerinin tercih edildiğini bildirdi.

Tüketicilere, araç kiralamalarda mutlaka kurumsal firmaları tercih etmelerini öneren Ekici, "Yurt çapında tanınan ve ana iş alanı araç kiralama olan kurumsal markaların tercihi, gerek kiralama sürecinde gerekse sonrasında tüketicilerin sorunsuz ve tatmin edici hizmet almasını sağlayacaktır." dedi.

Ekici, araç kiralama sürecinde dikkate edilmesi gereken hususlara ilişkin de şunları kaydetti:

"Kiralama kontratının içeriğine çok dikkat edilmeli. Aracın yaşı ve kondisyonuna dikkat edilmeli. Kiralama firmasının müşteri ilişkileri bölümünün iletişim bilgileri mutlaka alınmalı. Kaza, arıza ve çalınma gibi durumlarda yapılacaklar konusunda kiralama şirketinden önceden bilgi alınmalı."

Kaynak: AA