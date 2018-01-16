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Aralıkta 582 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Aralık ayında 582 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, 46 belge de iptal edildi.

Aralıkta 582 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi
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Ekonomi Bakanlığı, aralık ayında toplam 8,83 milyar liralık sabit yatırım tutarı olan 582 teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, söz konusu dönem için teşvik belgesi yatırımları ve yatırımcı firmaların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu dönemde toplam sabit yatırım tutarı 8 milyar 834 milyon 294 bin 22 TL olurken, öngörülen istihdam 25 bin 55 olarak belirlendi.

Aynı ayda 723 milyon 104 bin 548 TL değerinde 46 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Söz konusu teşvik belgeleriyle bin 145 kişiye istihdam sağlanacağı açıklanmıştı.

yatırım teşvik

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