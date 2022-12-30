Aralık'ta yıllık enflasyon beklentisi yüzde 67

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Aralık ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı.

Ankete göre, 15 kurumun medyan beklentisi Aralık ayında TÜFE’nin aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 67 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oldu.

Ankette Aralık ayına ilişkin enflasyon için en düşük beklenti aylık yüzde 1,4, en yüksek beklenti yüzde 4,1 oldu. Yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 69,1, en düşük yüzde 64,6 seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayı Bloomberg HT Araştırma anketine göre 17 kurum yıl sonunda enflasyonun yüzde 68,60 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

Ankette piyasa katılımcılarına yıl sonu enflasyon beklentileri de soruldu. Ankete katılan 11 kurumun medyan beklentisi 2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 44,5 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oldu.