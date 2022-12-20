Aramco ve Sinopec'ten tesis yatırımı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Sabic'ten Aramco ve Sinopec ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco ve petro-kimya şirketi Sabic ile Çinli şirket arasında, Medine'nin batısında, Kızıl Deniz kıyısındaki sanayi kenti Yanbu'da mevcut rafinerilerden biriyle entegre şekilde bir petro-kimya kompleksi geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışması yapılması için mutabakat zaptı imzalandığı kaydedildi.

Sabic'in üst yöneticisi Abdurrahman bin Salih el-Fakih, söz konusu projenin Suudi Arabistan'ın endüstriyel ve ekonomik çeşitliliği artırmayı amaçlayan ulusal stratejik politikası çerçevesinde geliştirildiğini belirtti.

Fakih ayrıca Sinopec ile söz konusu ortaklığın ülkesinin günde 4 milyon varil ham petrolün kimyasala dönüştürülmesi hedefi doğrultusunda kurulduğunu ifade etti.

İki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 9 Aralık'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Arap ülkelerinden liderlerin geniş katılımıyla Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi düzenlenmişti.

Zirve çerçevesinde Yamame Sarayı'nda bir araya gelen Kral Selman ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını" imzalamıştı.

Zirvenin sonunda yayımlanan Riyad Bildirisi'ne göre, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin desteklenmesi, taraflar arasında ortaklığın pekiştirilmesi ve bir sonraki zirvenin Pekin'de düzenlenmesi kararları alınmıştı.