Araştırma sonuçları ortaya koydu: Bu yaz da tatile hasret geçti...Yüzde 59 yine evinde kaldı!

IPSOS araştırma "2025 Yaz Tatili Dosyası" verilerini yayımladı.

Veriler, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da her 10 kişiden 6'sının yaz tatili yapmadığını ve yapmayı düşünmediğini gösterdi.

Geçen sene tatil yapamayanların yüzde 69'u bu yıl da yapamadı

Geçen sene yaz tatili yapamayanların yüzde 69’u bu sene de yaz tatili yapamayacağını, yüzde 22’si de henüz yapmadığını ama yapmayı düşündüğünü belirtti.

Geçen sene yaz tatili yapabilenlerin ise yarısına yakını (yüzde 46) bu yıl da yaz tatiline çıktı.

Geçen sene olduğu gibi bu sene de her 10 kişiden 1 yurt dışında tatil yapmayı tercih ettiğini belirtti.

Tatil yapamamanın nedeni ekonomik koşullar

Yaz tatili yapamamanın en önemli nedeni olarak geçtiğimiz seneye benzer şekilde ekonomik koşullar öne çıktı.

Yaz tatili yapamayan her on kişiden dokuzu ekonomik sebeplerle tatil yapamadığını söyledi.

Ekonomik nedenlerle tatil yapamayanların oranı geçen yıl yüzde 87 iken bu yıl yüzde 91 seviyesine yükseldi.

Kendi geliriyle tatil yapanların oranı arttı

Geçtiğimiz seneden farklı olarak bu sene, yaz tatilini kendi gelirleri ile karşılamış olanların oranı daha yüksek seviyede.

Ailelerinden borç alarak karşılayanların oranı ise düştü.

Otel ve pansiyon tercihi arttı

Ailelerinin yanında yaz tatili yapanların oranı geçen seneye kıyasla düşerken, yurt içinde otel ve pansiyonda kalmayı tercih edenlerin oranında belirgin şekilde bir artış yaşandı.

2024'te ailesinin yanında konaklayan tatilcilerin oranı yüzde 34 iken bu oran 2025'te yüzde 26'ya geriledi.

Otel tercihi ise yüzde 24'ten yüzde 30'a, pansiyon tercihi yüzde 11'den yüzde 16'ya yükseldi.