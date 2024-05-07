Araştırma: Vatandaşların 2024'teki enflasyon beklentisi yüzde 96

Koç Üniversitesi ve KONDA, 19-21 Nisan tarihlerinde 76 kentte 1.447 mahallede yaşayan 2 bin 906 kişiyle telefonda görüşerek vatandaşların enflasyon beklentisini araştırdı.

Araştırmaya göre vatandaşların yıl sonu enflasyon beklentileri Ocak 2024-Nisan 2024 döneminde yüzde 72’den yüzde 96’ya yükseldi. Raporda "Bu değişim, yılın ilk çeyreğinde manşet enflasyon rakamında gözlenen artışın ötesindedir" yorumuna yer verildi.

Araştırmada daha önce 2024'te yıllık yüzde 119 çıkan enflasyon beklentisinin 25 puan gerilediği bilgisine de yer verildi.

Kentteki beklenti daha yüksek

Metropollerde yaşayan insanların 2024'teki enflasyon beklentisi yüzde 99,07'yle en yüksek seviyede yer alırken, kentlerde bu oran yüzde 92,46, kırda ise yüzde 89,84 çıktı.

Toplum kesimlerine bakıldığında, emeklilerin beklentisi yüzde 111,09'la ilk sırada yer alırken, işçilerinki yüzde 97,9, beyaz yakalılarınki yüzde 96,88 çıktı. Ev kadınları yüzde 91,69; öğrenciler yüzde 85,04; işsizler ise yüzde 98;37 enflasyon bekliyor.

Gelir gruplarına bakıldığında ise 10 bin lira ve altında geliri olanların beklentisi yüzde 108,13 çıktı. 10 bin - 15 bin lira kazananların beklentisi yüzde 104,25 olurken, 15 bin - 20 bin kazananlarınki yüzde 92,64, 20 bin - 30 bin arası kazananlarınki yüzde 92,92 olarak kayda geçti.

30 bin - 50 bin lira bandında maaşı olanların enflasyon beklentisi yüzde 99,33; 50 bin lira üzerinde kazananların beklentisi yüzde 96,11'i buldu.

Merkez Bankası, bu yılın sonunda enflasyon beklentisini yüzde 36 olarak açıklamıştı.