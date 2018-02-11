Arsa maliyetleri emlak sektörünü vurdu
Gayrimenkul geliştirme şirketi Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Tuğsuz, İstanbul'un merkezi noktalarında yüzde 80'lere varan arsa maliyetlerinin sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.
Gayrimenkul geliştirme şirketi Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, konut sektörünün son birkaç yıldır yavaşlamaya başladığını söyledi.
Sektörün geçen yıl yaşadığı en büyük sıkıntının konut kredisi faiz oranlarındaki artıştan kaynaklandığını belirten Tuğsuz, arsa maliyetlerinin yüksekliğinin de sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.
Tuğsuz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yaptığımız imalat içindeki en büyük ham madde arsa. Arsa maliyeti İstanbul'un merkezi noktalarında yüzde 70-80'e ulaşmış durumda. Örneğin; Bağdat Caddesi'ndeki kentsel dönüşüm projelerinde maliyetin yaklaşık yüzde 80'i müteahhidin arsa sahibine kat karşılığı oranlarına gidiyor. Fiyatları üretici değil arsa sahibi kontrol ediyor. Şehrin genişleyen noktalarına gittiğimizde, örneğin Kartal, Basın Ekspres gibi yerlerde arsa maliyet oranları yüzde 55-60 seviyelerinde"
Kaynak: AA