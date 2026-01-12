Artan gerilim güvenli limanı ateşledi: Altın ve gümüşte yeni rekor!

ABD Adalet Bakanlığı’nın Fed Başkanı Jerome Powell'a soruşturma başlatması ve kurumun bağımsızlığına ilişkin endişeler ile birlikte İran’da şiddetlenen protestolar, altın ve gümüşe rekor olarak döndü.

Artan belirsizlik ortamında altın 4 bin 599 dolarla, gümüş de 84 dolarla yeni rekorunu kırdı.

İç piyasada ise saat 15:00 itibarıyla çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 166 satış fiyatı ise 10 bin 389 TL.

Gram altının ise alış fiyatı 6 bin 353 satış fiyatı ise 6 bin 353 TL:

Powell, cezai yargılama tehdidin arkasında FED'in verdiği faiz kararlarının olduğunu savunurken, İran’da şiddetlenen ve 500'den fazla kişinin ölümüne neden olan protestolar, Trump'ın Gröland'ı işgal planı ve Venezuala'da yankıları devam eden operasyon piyasalarda belirsizliği artırırken değerli metallere olan talebi güçlendirdi.

2025 rekorlar yılıydı

Altın, düşen faiz oranları, artan jeopolitik gerilimler ve ABD dolarına olan güvenin azalmasıyla desteklenen güçlü bir yılı geride bırakırken, birçok fon yöneticisi uzun vadeli görünümde pozisyonlarını korumayı tercih ediyor.

Gümüş ise benzer faktörlerin etkisiyle yüzde 4’e yakın yükselerek rekor seviyenin hemen altına çıktı. Fitch Solutions’a bağlı BMI, gümüş piyasasında arz açığının 2026 boyunca sürebileceğini, artan yatırım ve sanayi talebinin fiziki piyasayı ciddi biçimde sıkılaştırdığını belirtti.