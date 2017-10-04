‘Artırılmış gerçeklik’ 2020’de 90 milyar dolarlık pazar olacak

04 Ekim 2017

AYLİN RANA AYDİN

İSTANBUL - Sanayideki dijital dönüşümün Türk sanayisinin rekabet gücüne etkisini ortaya koymak ve Türk iş dünyasının, iyi örneklerin paylaşımı yoluyla, dördüncü sanayi devrimini yakalamasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen TÜSİAD Sanayi 4.0 Günleri’nin üçüncüsü gerçekleştirildi. Sanayi 4.0 Çalışma Grubu Eş Başkanı Oğuzhan Öztürk, araştırmaların, 2020'de küresel artırılmış gerçeklik pazarının 90 milyar dolara ulaşacağını gösterdiğini belirtti.

Artırılmış gerçekliğin ana tema olarak belirlendiği ve iki ayrı panelik yapıldığı etkinliğin açılışında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Balkır, TÜSİAD olarak 2015'te bu konudaki çalışmaları başlattıklarını belirterek şöyle dedi:

“Çalışmalarımızı üç bölüme ayırdık, 4. sanayi devrimi ile ilgili farkındalık yaratmak, Türkiye’nin bu konudaki yetkinliğini ölçmek, yol haritası ortaya koymak, üçüncü bölüm ise hedefl erin hayata geçirilmesi. Şu an ikinci bölümdeyiz.”

Cihazları kullananlar yedi kat artacak

‘Artırılmış Gerçeklik Konusunda Teknoloji Üreten Şirketlerin Değerlendirmeleri’ panelinde, Microsoft, Accenture, Augmency, Infotron& Sim-Tek ile GFDS sunum yaptı. Microsoft adına sunum gerçekleştiren Windows Ürün Pazarlama Müdürü Renin Canbolat Çiçek, Türkiye’de de artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik konusunda çözümler üretmeye başlayan lokal yazılım şirketlerinin oluştuğunu ve hızla geliştiğini belirtti. Çiçek, “Üretimde sanal gerçeklik kullanarak tasarım yapılabiliyor, sağlık alanında da hem eğitim hem uygulamaları sanal bir ortamda test edip daha sonra hastalar üzerinde deneyime geçilebiliyor” dedi. Çiçek, IDC araştırma şirketinin raporuna göre, bu alandaki global pazarın ciddi bir şekilde büyüme geçirdiğini, üç yıllık periyotta bu cihazları kullananların da yedi kat artacağını belirtti.

Tekstil de artırılmış gerçekliğe yöneldi

‘Artırılmış Gerçeklik Konusunda Uygulayıcı Tecrübeler’ panelinde de Arçelik, Hugo Boss ve Bizpark’tan yetkililer sunum yaptı.

Hugo Boss Bilgi Teknolojileri Grup Yöneticisi Erkut Ekinci, Hocus Focus adlı projelerinden bahsetti. Ekinci, “Hocus Focus ile kumaş parçalarını entegre hale getiriyoruz. Ceket gibi üç boyutlu ürünlerin üretiminde kullanıyoruz. Önceden gömleklerin telalarını yapıştırmak için karton kalıplar kullanıyorduk ve birkaç işlemden sonra karton kalıpları değiştirmek gerekiyordu. Şimdi kalıpları artırılmış gerçeklikle projektörle ütü masasına yansıtarak gömleklerin telalarını üstüne yapıştırmaya başladık” dedi.

Panelde verilen bilgilere göre, Arçelik ise bu konuda kullanıcılarına tabletten kendi tasarımlarını yapabilecekleri bir uygulama sunuyor. 3D katalogdan ürün seçebilen müşteriler bu uygulama ile tabletlerini boş bir alana tutarak artırılmış gerçeklik yöntemiyle kendi buzdolabı tasarımlarını da yapabiliyor.

‘Sanayinin dijital dönüşümünü Türkiye projesi olarak görüyoruz’

The Boston Consulting Group ile Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği çalışmalarının devam ettiğini belirten TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Balkır, “Ülkemizde teknoloji üreticisi şirketlerin belirlenmesi ve teknoloji kullanıcısı şirketlerin Sanayi 4.0 yetkinliklerinin saptanması amacıyla bir anket çalışması başlattık” dedi. Balkır, TÜSİAD olarak sanayinin dijital dönüşümünü kamu, özel sektör, akademi dahil olmak üzere tüm aktörlerin ve paydaşların katkısı ile ivmelenecek bir Türkiye projesi olduklarını dile getirdi.