ASELSAN’dan 845 milyon dolarlık sözleşme
Türkiye’nin savunma ve uzay teknolojilerindeki yatırımları hız kesmiyor. ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında kamu güvenliği haberleşmesi ile uydu ve uzay sistemlerini kapsayan toplam 845 milyon dolarlık sözleşmeler imzalandı. Projelerde ilk teslimatlar 2026 yılında başlayacak.
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında "kamu güvenliği haberleşme" ile "uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine" yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalandı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş anlaşmaları duyuruldu.
Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 yılından itibaren gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.