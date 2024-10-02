Asgari ücret, emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun tek tek rakam verdi

Yeni yıl yaklaşırken hem asgari ücretliler hem memurlar hem de emekliler maaşlarına gelecek zammı merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da katıldığı bir televizyon programında enflasyon verileri üzerinden 2025 yılının maaş beklentilerini değerlendirdi.

'Seyyanen artış yok!'

Erdursun, hükümetin enflasyonla mücadele ederken düşük maaş stratejesiyle talebi daraltmayı çalıştığını söyledi. Yüksek enflasyonun faturasının ücretlilere ve emeklilere kesileceğini ifade eden Erdursun, "Hükümetin kafasında seyyanen artış yok." dedi.

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Erdursun, 2025'te hem memurlar hem de memur emeklileri için yüzde 10 artış öngörüyor. SSK'lılar ve BAĞ-KUR'lular için de yüzde 15’lik bir artış bekliyor.

Öte yandan 6,6 milyon asgari ücretli için de Erdursun'un zam tahmini yüzde 20-25 civarında. SGK uzmanı, en düşük emekli aylığına da yüzde 20'lik bir zam gelebileceğini söylüyor.

Ancak vatandaşın yüksek enflasyon karşısında bu artışlardan çok da memnun olmayacağını söylüyor Erdursun. Hayal kırıklığının, seyyanen artış ve intibak beklentilerine yok açacağını söyleyen SGK uzmanı, plan veya bütçe olmadığı için de bu talebin karşılanamayacağını ifade etti.

Zam oranına göre maaş tutarı tek tek hesaplandı

Şu an 17.002 TL olan asgari ücret 2025'te;

- Yüzde 20 zam yapılırsa 20.402,40 TL

- Yüzde 25 zam yapılırsa 21.252,50 TL

- Yüzde 30 zam yapılırsa 22.102,60 TL

- Yüzde 35 zam yapılırsa 22.952,70 TL

- Yüzde 40 zam yapılırsa 23.802,80 TL

- Yüzde 45 zam yapılırsa 24.652,90 TL

- Yüzde 50 zam yapılırsa 25.503 TL olacak.

Şu an 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı 2025'te;

- Yüzde 20 zam yapılırsa 15 bin TL

- Yüzde 25 zam yapılırsa 15 bin 625 TL

- Yüzde 30 zam yapılırsa 16 bin 250 TL olacak.