Asgari Ücret Ocak 2025: Asgari ücret zammı için oran verildi! İşte kulislerde konuşulan rakam...

Asgari ücret milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Ekim ayı itibarıyla vatandaş, uzmanların öngörülerine ve siyaset kulislerinde konuşulanlara kulak veriyor.

Alman bankacılık devi Deutsche Bank yetkilileri, geçen hafta yaptıkları Türkiye ziyaretinin ardından dikkat çeken notlarını yayınlamıştı.

Bu notlarda asgari ücretle ilgili de bir öngörü yer alıyordu. Buna göre; hükümet Ocak 2025’te asgari ücret yüzde 25-30 aralığında bir zam yapacak.

Artış 6 bin lira olabilir

Ocak 2025’te uygulanacak asgari ücrete ilişkin son kulis haberi ise gazeteci Nergis Demirkaya’dan geldi.

Gazete Duvar yazarı Demirkaya, iktidar kulislerinde Ocak 2025 asgari ücreti için konuşulan oranı yüzde 36-37 olarak yazdı.

Ocak 2024’ten bu yana net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete bu oranlar üzerinden zam yapılırsa, artış 6 bin lira dolaylarında olacak.

Asgari ücrete bu oranlarda zam yapılması halinde ise 2024’te ara zam alamayan milyonlarca asgari ücretlinin maaşı 23 bin lira bandına taşınacak.