Asgari ücret zammı sonrası maaşlar artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Asgari ücret zammı ile birlikte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primleri asgari ücretteki artışla birlikte değişiyor.

İşsizlik maaşı

NTV'de yer alan habere göre, sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. İşsizlik maaşı şu an en düşük 3 bin 971, en yüksek 7 bin 944 lira olarak uygulanıyor. Yeni yılda işsizlik maaşında asgari ücrete göre artış yaşanacak.

Askerlik ve doğum borçlanması

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek.

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.

Doğum borçlanmasında bir çocuk için 720 günlük borçlanma tutarı 76 bin 861 TL olacak. 2 çocuk için 153 bin 720 TL olacak.

Askerlik borçlanması için 12 aylık tutar 38 bin 430 TL, 18 aylık borçlanma tutarı ise 57 bin 645 TL olacak.

Kıdem tazminatı

Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10 bin 8 lira olacak. Asgari ücretle 5 yıldır aynı işyerinde çalışanın kıdem tazminatı şu an 32 bin 355 lira olarak hesaplanıyor. Yeni yıldan itibaren 50 bin 40 TL kıdem tazminatı alacak

Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 15 bin 371 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam ocak ayında yeniden belirlenecek.

65 yaş aylığı ve engelli aylığı



65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. Mevcutta 1.684 TL olarak verilen 65 yaş aylığı yeni yılda 2 bin 604 TL'ye yükselecek.

Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engell aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1.124 TL olan rakam yeni yılda 1.738 TL'ye yükselecek.

Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 1.687 TL olan tutar da 2 bin 609 TL'ye çıkacak.

Rapor ücretleri

Asgari ücretliler 2022 yılı için ayakta tedavide günlük 144,5 liradan 223.5 TL'ye, yatarak tedavide de 108,42 liralık tutar 167.68 TL'ye yükselecek.

Stajyer maaşları

İşletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret ile birlikte artacak. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Stajyer maaşları yeni yılda en az 2 bin 552 TL olacak.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammıyla birlikte artacak. SGK, 2022'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 195 lira uyguluyordu, bu rakam 2023'te 301,5 TL'ye çıkacak.

İsteğe bağlı sigorta primleri

İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor. En düşük prim tutarı 3 bin 202 TL, en yüksek prim ise 24 bin 19 TL olacak.