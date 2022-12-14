Asgari ücret zammıyla ilgili kritik toplantı sona erdi

Milyonlarca çalışan 2023 asgari ücret zammı ile ilgili asgari ücret tespit komisyonundan gelecek haberi bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

"Rakam konuşulmadı"

Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Kavlak, "Bu toplantıda rakam konuşulmadı" ifadesini kullanırken, TİSK Genel Sekreteri Koç "Nihai rakam için yeniden toplanacağız" dedi.

Asgari ücret net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.