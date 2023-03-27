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Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakanlık açıklama yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugün haber sitelerinde yayınlanan "asgari ücrete zam gelmeyecek" haberlerini yalanladı.

Haber Merkezi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, gündemde yer alan ve asgari ücrete ara zam yapılmayacağına ilişkin yazılan haberlere dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret hakkında bir açıklamasının olmadığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı web sitelerinde asgari ücret ile ilgili yeni gibi servis edilen bazı haberler yer alıyor. Bakanımızın asgari ücretle ilgili yeni bir açıklaması olmamıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

 

Asgari ücrete zam gelecek mi?

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Asgari ücrete zam gelecek mi?
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