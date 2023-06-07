Asgari ücrete dolar darbesi
28 Mayıs seçimlerinin sona ermesiyle birlikte döviz kurunda artış yaşanmaya başladı. 28 Mayıs’ta 425 dolar seviyesinde olan asgari ücret, kurdaki yükselişle 10 günde 369 dolara geriledi.
Haber Merkezi
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28 Mayıs seçimlerinin sona ermesiyle birlikte döviz kurunda artış yaşanmaya başladı.
Dolar/TL bugün 23 seviyesini aşarak rekor kırdı. Avroysa 25’i zorluyor.
Dolar kuru 28 Mayıs’ta 19,99 seviyesindeydi. O tarihte 8 bin 500 TL olan asgari ücretlinin maaşı 425 dolara denk geliyordu. Dolar/TL’nin 23’ü aşmasıyla bir asgari ücretlinin maaşı da dolar bazında eridi ve 369 dolar oldu.