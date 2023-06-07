Asgari ücrete dolar darbesi

28 Mayıs seçimlerinin sona ermesiyle birlikte döviz kurunda artış yaşanmaya başladı.

Dolar/TL bugün 23 seviyesini aşarak rekor kırdı. Avroysa 25’i zorluyor.

Dolar kuru 28 Mayıs’ta 19,99 seviyesindeydi. O tarihte 8 bin 500 TL olan asgari ücretlinin maaşı 425 dolara denk geliyordu. Dolar/TL’nin 23’ü aşmasıyla bir asgari ücretlinin maaşı da dolar bazında eridi ve 369 dolar oldu.